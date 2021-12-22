Петербургский депутат предложил сделать бесплатным проезд для снегурочек

Бесплатным проезд будет исключительно в общественном транспорте.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, депутат ЗакСа Алексей Цивилёв предложил сделать проезд в общественном транспорте для снегурочек бесплатным.

Как объяснил политик, на снегурочек несправедливо не обращают внимание. Для Дед Морозов создают все условия, в отличие их их внучек.

— Про снегурочек почему-то все забыли. Исправить ситуацию мог бы бесплатный проезд для них в общественном транспорте, — заключил депутат.

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Если инициативу одобрят, то снегурочки смогут кататься бесплатно в общественном транспорте до 1 января.