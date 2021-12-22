Вор украл 1,5 миллиона рублей из дома в Янино-2  

По информации ivbg.ru, 21 декабря около 18:30 в полицию Всеволожского района обратился 32-летний житель поселка Янино-2. Его дом обокрал вор.
Чтобы проникнуть в помещения, он отжал пластиковое окно. Добычей злоумышленника стали 1,5 миллиона рублей наличными.
Известно, что дом огорожен металлическим забором, но не оборудован сигнализацией. На месте преступления обнаружены следы пальцев.
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21.12.2021 294