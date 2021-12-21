Появились кадры из квартиры в Каменке, где девочка несколько дней провела с умершей мамой – фото

Как сообщал ivbg.ru. в одной из квартир в Каменке Выборгского района обнаружили маленькую девочку, которая жила три-четыре дня с мертвой мамой.

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Тревогу подняли коллеги 40-летней женщины из-за того, что она перестала выходить на связь. Полиция приезжала по адресу два раза, и во второй раз за дверью сильно плакала девочка.

Ребенка вытащили через окно и сразу повезли в Выборгскую детскую больницу. С девочкой будут работать психологи. Управление опеки попытается за месяц найти новую семью для ребенка, оставшуюся сиротой. Если приемные родители не найдутся, ее передадут в детский дом.

Появились кадры из квартиры, где девочка несколько дней провела взаперти с умершей мамой.

Фото: 47channel