Военные медики США анонсируют вакцину против всех штаммов COVID-19

Завершена первая фаза клинических испытаний, результаты успешные.
По словам директора отдела инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида (США) Кайвона Моджаррада, учёные разработали вакцину на основе наночастиц спайкового ферритина (SpFN), которая будет защищать от всех вариантов коронавируса, как старых, так и новых.
Учёный отметил, что результаты клинических испытаний показали положительный эффект препарата, сейчас идёт финальная оценка. Вакцина была успешно испытана на животных ещё в начале этого года, но испытания на людях затянулись, так как сложно было найти добровольцев, которые ещё не болели и не прививались другими вакцинами. Первая клиническая фаза испытания на людях завершилась в декабре.
Изначально учёные центра поставили перед собой задачу не сосредотачиваться на первичном коронавирусе, а ориентироваться на долгосрочную перспективу с учётом того, что вирус будет неизбежно мутировать.
Вакцина будет действенна как против всех штаммов SARS-CoV-2, включая новый «омикрон», так и против других коронавирусов.
О том, что вакцина разработана центр намеревается сообщить в ближайшее время.
Между тем новый препарат должен пройти вторую и третью фазу клинических испытаний прежде, чем его можно будет использовать массово.