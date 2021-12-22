Военные медики США анонсируют вакцину против всех штаммов COVID-19

Завершена первая фаза клинических испытаний, результаты успешные.

По словам директора отдела инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида (США) Кайвона Моджаррада, учёные разработали вакцину на основе наночастиц спайкового ферритина (SpFN), которая будет защищать от всех вариантов коронавируса, как старых, так и новых.

Учёный отметил, что результаты клинических испытаний показали положительный эффект препарата, сейчас идёт финальная оценка. Вакцина была успешно испытана на животных ещё в начале этого года, но испытания на людях затянулись, так как сложно было найти добровольцев, которые ещё не болели и не прививались другими вакцинами. Первая клиническая фаза испытания на людях завершилась в декабре.

Изначально учёные центра поставили перед собой задачу не сосредотачиваться на первичном коронавирусе, а ориентироваться на долгосрочную перспективу с учётом того, что вирус будет неизбежно мутировать.

«Комерсант» слова Моджаррада. — Мы решили ориентироваться на долгосрочную перспективу, а не фокусироваться на изначальном появлении коронавируса. Мы понимаем, что вирусы мутируют, появятся новые варианты, а в будущем могут зародиться новые виды вирусов. Наша платформа и наш подход позволит подготовиться к этому, — цитируетслова Моджаррада.

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Вакцина будет действенна как против всех штаммов SARS-CoV-2, включая новый «омикрон», так и против других коронавирусов.

О том, что вакцина разработана центр намеревается сообщить в ближайшее время.

Между тем новый препарат должен пройти вторую и третью фазу клинических испытаний прежде, чем его можно будет использовать массово.