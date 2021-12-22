В Мурино задержали мигранта по подозрению в педофилии

В Мурино по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки задержали 26-летнего гражданина Азербайджана.

В полицию Всеволожского района обратилась мать пострадавшей девочки. Она рассказала, что преступник дважды — утром 15 и 21 декабря — надругался над ее ребенком.

Подозреваемого задержали в Мурино на улице Шувалова. Официально он нигде не работает и живет без регистрации.