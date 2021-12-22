Три человека пострадали в массовой аварии в деревне Жихарево

Серьезное ДТП произошло утром 22 декабря на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ленобласти, в деревне Жихарево столкнулись «УАЗ Патриот», частным микроавтобусом Ford и легковой автомобиль Mercedes. По данным экстренных служб, в аварии пострадали 52-летний водитель отечественного авто и двое его пассажиров: 37-летний мужчина и 56-летняя женщина.

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Пострадавшие оказались зажаты в разбитом автомобиле, их деблокировали прибывшие на место ЧП спасатели.