Мемориальный комплекс у деревни Дони посетили высокопоставленные чиновники

Сергей Нарышкин, Владимир Мединский и Александр Дрозденко посетили место стройки Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

Сегодня, 22 декабря, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Ленобласти посетили площадку, где обсудили размеры будущего Мемориала. Закладной камень будущего мемориала жертвам гитлеровского геноцида установили в Гатчинском районе летом 2021 года.

Памятник будет установлен в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Республикой Беларусь, и знаковых достопримечательностей региона. В будущем он будет включён в основные туристические маршруты.

Напомним, что с инициативой создания Мемориального комплекса выступили Российское историческое и Российское военно-историческое общества. За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли от голода, пыток, а также насильственно уничтожены 80 тысяч пленных.