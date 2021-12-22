В Калининграде рыбаки нашли человеческие черепа в двух спортивных сумках

Калининградские любители рыбалки не смогли похвастаться большим уловом, поскольку вместо него они наткнулись на человеческие останки. В двух сумках находилось порядка десяти человеческих черепов.

Об в среду, 22 декабря, пишет Mash. Двое мужчин отправились на реку Преголя на рыбалку, где нашли странные спортивные сумки. Внутри их ждала жуткая находка — человеческие черепа. Они могут принадлежать погибшим солдатам времен ВОВ.

Один из черепов был окрашен в серебристый цвет, другой — завёрнут в газету 2014 года с надписью «Колобки». Ещё четыре челюсти кто-то обмотал скотчем. Рыбаки отдали найденное в региональный Следственный Комитет.

Предположительно, это дело рук чёрных копателей: они разрыли могилы, в гаражах отсортировали добычу, а от ненужного избавились не самым этичным способом.