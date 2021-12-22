Петербург хотят включить в налоговый эксперимент

Как сообщают «Невские Новости», депутаты петербургского парламента поддержали проект обращения к председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность включения Санкт-Петербурга в число регионов, которые будут участвовать в эксперименте по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения.
Подобный эксперимент, направленный на максимальное упрощение бухгалтерской отчетности для малого и среднего бизнеса, предполагается провести до 2027 года в четырех регионах (в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан). Депутаты ЗакСа Петербурга просят включить в эксперимент и Северную столицу.
Для Петербурга вопрос о создании максимально комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса является задачей первостепенной важности, добавил он.