Петербург хотят включить в налоговый эксперимент

Как сообщают «Невские Новости», депутаты петербургского парламента поддержали проект обращения к председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность включения Санкт-Петербурга в число регионов, которые будут участвовать в эксперименте по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

Подобный эксперимент, направленный на максимальное упрощение бухгалтерской отчетности для малого и среднего бизнеса, предполагается провести до 2027 года в четырех регионах (в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан). Депутаты ЗакСа Петербурга просят включить в эксперимент и Северную столицу.

«По сути, речь идет о полной автоматизации этих процессов, которая исключает из них самый дорогой элемент – квалифицированного специалиста – бухгалтера. Расчет налога будет осуществляться уполномоченными органами на основании данных из личного кабинета предпринимателя в сети Интернет или его счетов в банке. Предприятиям с численностью наемных работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 млн рублей, которые и смогут воспользоваться экспериментальным режимом, это позволит серьезно сэкономить на непроизводственных административных расходах», — прокомментировал спикер ЗакСа Александр Бельский

Для Петербурга вопрос о создании максимально комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса является задачей первостепенной важности, добавил он.