Окоченевшее тело мужчины достали из озера во Всеволожском районе

Несчастный случай с жителем Всеволожского района произошел на озере Мадалаярви.

Как сообщают в паблике Аварийно-спасательная служба ЛО вечером, 22 декабря, тело мужчины вытащили из замерзшего озера Мадалаярви во Всеволожском районе. Предварительно известно, что местный житель провалился под лед 20 декабря.