Окоченевшее тело мужчины достали из озера во Всеволожском районе

Автор: Анастасия Щербакова
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Несчастный случай с жителем Всеволожского района произошел на озере Мадалаярви.

Как сообщают в паблике Аварийно-спасательная служба ЛО вечером, 22 декабря, тело мужчины вытащили из замерзшего озера Мадалаярви во Всеволожском районе. Предварительно известно, что местный житель провалился под лед 20 декабря.

Окоченевшее тело мужчины достали из озера во Всеволожском районе утонул, провалился под лед, Ленобласть, Всеволожский район
Окоченевшее тело мужчины достали из озера во Всеволожском районе утонул, провалился под лед, Ленобласть, Всеволожский район
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Окоченевшее тело мужчины достали из озера во Всеволожском районе утонул, провалился под лед, Ленобласть, Всеволожский район
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