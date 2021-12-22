Окоченевшее тело мужчины достали из озера во Всеволожском районе

Несчастный случай с жителем Всеволожского района произошел на озере Мадалаярви.
Как сообщают в паблике Аварийно-спасательная служба ЛО вечером, 22 декабря, тело мужчины вытащили из замерзшего озера Мадалаярви во Всеволожском районе. Предварительно известно, что местный житель провалился под лед 20 декабря.
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22.12.2021 115