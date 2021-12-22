Пожарная часть в Ленобласти получила уникальную спецмашину – фото

В поселке Бугры Всеволожского района 22 декабря сотрудникам 147 пожарной части противопожарной службы передали уникальный автомобиль газодымозащитной службы.

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Уникальным спецмашину делает оборудование для реанимации пострадавших, вентиляции помещений и удаления дыма, а также увеличенный до четырех часов запас воздуха в баллонах.

Ранее подобной спецтехники в Ленинградской области не было. Областные спасатели смогут работать на пожарах в непригодной для дыхания среде. Например, в метро, кораблях и на некоторых предприятиях.