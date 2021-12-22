Уголовное дело о нападении ныне покойного реставратора на зампрокурора Выборга прекращено

В связи со смертью реставратора и архитектора Валерия Кожухаря, которому вменяли нападение на зампрокурора в выборгском кафе, уголовное дело было решено закрыть. Однако что ждет его супругу, которая также участвовала в потасовке, неизвестно.

Как передает 47news, 22 декабря Выборгский городской суд прекратил уголовное дело в отношении Валерия Кожухаря. Причиной стала его недавняя смерть. 63-летний Валерий Кожухарь скончался 8 декабря. Заседание по рассмотрению обвиняемой Ариадны Бессоновой перенесли на 13 января.

Напомним, ранее стало известно, что заседание суда по этому делу проходило фактически в закрытом режиме — без журналистов.