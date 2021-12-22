Ленобласть закупила 169 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Автор: Анастасия Щербакова
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В Ленинградскую область поступила крупная партия экспресс-тестов для выявления Covid-19. Их должно хватить на несколько месяцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти в среду, 22 декабря, регион закупил 169 тысяч экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Их приобрели для областных стационаров и фельдшеров скорой помощи.

На закупку тестов было выделено более 16 млн рублей. Как уточнил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, поступившей партии хватит на 3-4 месяца.

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14.12.2021 300
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