Стало известно, где на 23 декабря зафиксированы 353 новых случая COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 353 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 23 декабря.
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30.10.2021 1568
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+6), Подборовье (+1), СХТ (+1), Самойлово (+2).
- Волосовский район: Сумино (+1), п. Сельцо (+2), д. Сельцо (+1), Зимитицы (+1), Гомонтово (+1), Молосковицы (+2), Клопицы (+2), Рутелицы (+1), Модолицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+7), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+23), Кудрово (+13), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+6), Разметелево (+1), Сертолово (+7), пгт. им. Морозова (+1), Ковалево (+1), Старая (+1), Вартемяги (+1), Токсово (+2), Бугры (+1), Агалатово (+4), пгт. им. Свердлова (+2), Дубровка (+4), Вирки (+1), Аро (+3), Хапо-Ое (+1), Рахья (+2), Лупполово (+2), Заневка (+1), Касимово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+18), Рощино (+2), Советский (+1), Селезнево (+2), Светогорск (+3), Приморск (+1), Каменногорск (+1), Пруды (+1), Лесогорский (+1), Житково (+1), Свободное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+27), Тайцы (+1), Кобралово (+1), Вырица (+2), Пудомяги (+1), Коммунар (+4), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Нижняя (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+10), Ополье (+1), Котлы (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+24), Пчева (+1).
- Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+1), Павлово (+1), Путилово (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+3), Горбунки (+2), Лаголово (+1), Пеники (+1), Разбегаево (+2), Яльгелево (+1).
- Лужский район: Луга (+4), Заклинье (+1), Толмачёво (+1), Ретюнь (+1), Болото (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+3), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+2), Коммунары (+1), Починок (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+15).
- Тихвинский район: Тихвин (+26), Мелегежская Горка (+1).
- Тосненский район: Тосно (+8), Тельмана (+10), Никольское (+7), Ульяновка (+5), Федоровское (+1), СНТ «Полиграфмаш» (+1), Любань (+1), Красный Бор (+3).