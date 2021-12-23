Школьница из Сестрорецка погибла, уронив смартфон в ванну

По информации ivbg.ru, 22 декабря в Сестрорецке обнаружили мертвой девочку, принимавшую ванну со смартфоном IPhone. Несколько дней назад ей исполнилось 14 лет.

Девочка отправилась принимать ванную в частном доме на улице Мосина. С собой она взяла IPhone, который поставила на зарядку через удлинитель. В какой-то момент провод оказался в воде, и девочку ударило током.

На теле зафиксировали ожоги, характерные для электротравмы. Так как мама школьницы в тот вечер пошла спать, то труп обнаружили только около 08:00 на следующее утро.