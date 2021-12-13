«О прежней красоте не может быть и речи»: хирург рассказал о будущем девушки, облитой кислотой в Петербурге

Как сообщал ivbg.ru, молодых людей облили кислотой 10 декабря 2021 года возле дома № 86 по набережной канала Грибоедова.
Пострадавшая 16-летняя девушка – жительница деревни Низино Ломоносовского района Ленинградской области. Агрессор – уроженец Твери. Его задержали возле дома № 4 на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.
Причиной нападения стала ревность – 24-летний мужчина облил кислотой свою бывшую девушку и ее нового парня. Известно, что ранее в поле зрения полиции агрессор не попадал.
В результате инцидента у девушки пострадало лицо, волосы, шея, туловище и роговица глаза. Ей уже ампутировали ухо. Как рассказал piter.tv пластический хирург Игорь Довгалюк, пострадавшей не удастся вернуть прежнюю красоту.
Всю жизнь придерживаться лечения подростку не придется, но в скором времени ее ожидает противорубцовая терапия, которая может длиться месяцы и годы.
Специалист не стал давать точных прогнозов, поскольку для этого ему необходимо рассмотреть конкретный случай девушки.