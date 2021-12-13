«О прежней красоте не может быть и речи»: хирург рассказал о будущем девушки, облитой кислотой в Петербурге

Как сообщал ivbg.ru, молодых людей облили кислотой 10 декабря 2021 года возле дома № 86 по набережной канала Грибоедова.

Пострадавшая 16-летняя девушка – жительница деревни Низино Ломоносовского района Ленинградской области. Агрессор – уроженец Твери. Его задержали возле дома № 4 на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

Причиной нападения стала ревность – 24-летний мужчина облил кислотой свою бывшую девушку и ее нового парня. Известно, что ранее в поле зрения полиции агрессор не попадал.

В результате инцидента у девушки пострадало лицо, волосы, шея, туловище и роговица глаза. Ей уже ампутировали ухо. Как рассказал piter.tv пластический хирург Игорь Довгалюк, пострадавшей не удастся вернуть прежнюю красоту.

«О прежней красоте речи быть не может. Потому что девушка получила химические ожоги, следы от них наверняка останутся. Если ей и пересадят кожу (скорее всего, ей будут пересаживать кожу), то выглядеть это будет в виде заплаток. Спустя несколько лет станет менее заметно, но рубцы на лице останутся», – сказал Игорь Довгалюк

Всю жизнь придерживаться лечения подростку не придется, но в скором времени ее ожидает противорубцовая терапия, которая может длиться месяцы и годы.

«Когда формируются рубцы, они начинают стягиваться и перетягивать на себя здоровую кожу. Происходит деформация. Если рубцы и на шее, то она может в одну сторону перетягиваться, появляются растяжения. Возможно, понадобится повторная операция по коррекции рубцов», – отметил Игорь Довгалюк

Специалист не стал давать точных прогнозов, поскольку для этого ему необходимо рассмотреть конкретный случай девушки.