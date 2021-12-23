Мишустин назвал инфляцию в России платой за открытую экономику

По словам главы российского правительства, Кабмин старается системно принимать меры в данной сфере.

По словам премьер-министра, правительство старается системно принимать меры в данной сфере, но ситуация является сложной и нестабильной. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в ходе встречи с членами экспертного совета при Кабмине.

Глава правительства отметил, что инфляция в России «в основном импортируемая». Мишустин рассказал, что многие государства нарушают макроэкономические параметры.

Также премьер-министр сообщил, что ситуация с повышением цен в стране — это своеобразная плата за открытую экономику.

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