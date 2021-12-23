Ленобласти развивает туристический и экономический потенциал малых городов

Ленобласть расширяет перечень городов, имеющих статус исторического поселения, что позволяет привлечь дополнительное финансирование на их развитие

«Развитие малых городов является одним из драйверов роста», — подчеркнул глава государства сегодня, 23 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции.

Сегодня в Ленобласти располагается 4 исторических поселения: из них Выборг имеет статус исторического поселения федерального значения. Статус исторического поселения регионального значения присвоен Новой Ладоге, Шлиссельбургу и Ивангороду. Ведется работа по включению в перечень федеральных исторических поселений села Старая Ладога и города Гатчины.

«Есть предложение создать специальную рабочую группу в правительстве Ленинградской области по развитию исторических поселений для гармонизации всех госпрограмм», — прокомментировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Историческое поселение — это статус, который присваивается государством населенному пункту согласно федеральному закону. Также статус исторического поселения — это еще и оценка, которую получает город в масштабе культурного наследия всей РФ. В этом статусе для поселений главное — особые требования к градостроительным регламентам для сохранения исторической среды и возможность получить дополнительные возможности для привлечения финансов для реставрации и благоустройства.