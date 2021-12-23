В Афганистане запретили врачам оказывать помощь женщинам без сопровождения мужчины

Официальные лица «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Мукур, провинции Газни Афганистана, запретили врачам оказывать помощь больным женщинам, которых вместо махрама (родственника-мужчины) сопровождают в больницу родственницы-женщины.

Комиссия талибов по руководству и найму опубликовала заявление, где подчеркивает незаконность и аморальность обращения женщин в медицинские учреждения в произвольном порядке без сопровождения мужчин и требует медицинский персонал воздержаться от помощи таким пациенткам.

Запрет применяется и в других районах. Представители Министерства исламского призыва и ориентации, поощрения желательного и запрещения предосудительного призвали общественность бороться с нарушениями и не пускать женщин в больницы без махрама.