В Пакистане победившего на выборах депутата случайно застрелили праздничной очередью из автомата

Мохаммед Закрия Хан Сандай выиграл выборы и стал депутатом сельсовета в районе под Пешваром.
Сторонники кандидата открыли праздничную стрельбу из автомата в его честь и случайно убили виновника торжества.
Сообщается, что на месте происшествия присутствовали полицейские, но не вмешивались в происходящее.
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20.12.2021 79