В Пакистане победившего на выборах депутата случайно застрелили праздничной очередью из автомата

Автор: Сергей Агутин
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Мохаммед Закрия Хан Сандай выиграл выборы и стал депутатом сельсовета в районе под Пешваром.

Пакистане

Сторонники кандидата открыли праздничную стрельбу из автомата в его честь и случайно убили виновника торжества.

Сообщается, что на месте происшествия присутствовали полицейские, но не вмешивались в происходящее.

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20.12.2021 79
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