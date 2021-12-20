В Пакистане победившего на выборах депутата случайно застрелили праздничной очередью из автомата

Мохаммед Закрия Хан Сандай выиграл выборы и стал депутатом сельсовета в районе под Пешваром.

Сторонники кандидата открыли праздничную стрельбу из автомата в его честь и случайно убили виновника торжества.

Сообщается, что на месте происшествия присутствовали полицейские, но не вмешивались в происходящее.