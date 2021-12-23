В целом работа настроена: Путин о поддержке больных СМА детей

В декабре Минздрав зарегистрировал в России самый дорогой в мире препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) для детей — «Золгенсма». Один укол этого лекарства стоит больше 2 миллионов долларов.

В ходе большой пресс-конференции Путина спросили, как будет происходить господдержка семей с детьми со спинальной мышечной атрофией, и куда обращаться родителям за поддержкой.

Путин напомнил, что для этого в России создан фонд «Круг добра», который финансируется из средств от повышения НДФЛ для богатых. В целом работа настроена.

«Если раньше такую поддержку получали всего 74 человека в стране, то теперь уже свыше ста и уже, по-моему, к тысяче подбирается. На порядок больше. В целом работа настроена», — рассказал президент.

Путин добавил, что власти думают над расширением программы помощи, чтобы в дальнейшем можно было включить в нее совершеннолетних больных СМА.