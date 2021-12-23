Беременные женщины и одинокие родители Петербурга и Ленобласти получат пособия за январь досрочно

Беременные женщины и одинокие родители Петербурга и Ленобласти получат ежемесячные пособия за январь досрочно. Их начнут выплачивать с 29 декабря.

Как сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленобласти, для ежемесячных пособий женщинам, которые встали на учёт в ранние сроки беременности, и одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, установлена единая дата выплаты – третье число месяца. В связи с тем, что эта дата выпадает на новогодние праздники, пособия за январь 2022 года будут выплачены досрочно — еще в этом году, начиная с 29 декабря.

Также до конца текущего года россияне должны получить пенсии, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату, премии и пособия.