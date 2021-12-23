Музеи, COVID и безработицу обсудили на заседании правительства Ленобласти

Сегодня, 23 декабря, в правительстве Ленинградской области прошло заседание, посвященное важным для региона вопросам

Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленобласти Ольга Историк рассказали о санитарно-эпидемиологической обстановке на территории региона и ходе вакцинации от коронавирусной инфекции от COVID-19.

Заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета по АПК Олег Малащенко рассказал о вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на территории региона.

Информацию о состоянии и перспективах развития музейного дела в регионе предоставил заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Также на заседании обсудили вопросы занятости трудового населения региона. Уровень регистрируемой безработицы сегодня составляет 0,4% при численности безработных 4317 человек, что в 8 раз меньше пиковых значений октября 2020 года, когда был зафиксирован максимальный уровень безработицы – 3,22% при численности безработных 33600 человек.