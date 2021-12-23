В Петербурге работу общественного транспорта в новогоднюю ночь могут продлить на час

В Смольном обсуждают вопрос о продлении работы общественного транспорта в новогоднюю ночь на час.

Это относится к метрополитену, «Пассажиравтотрансу» и «Горэлектротрансу». Такая идея появилась после того, как власти города изучили план по подготовке праздничных мероприятий в Петербурге, передает «Фонтанка».

Напомним, изначально заявляли, что общественный транспорт в новогоднюю ночь работать не будет, поскольку в городе не планируют никаких гуляний. Но затем Александр Беглов заявил, что «транспорт будет работать в ночное время«.