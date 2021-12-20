Общественный транспорт Петербурга все-таки будет работать в новогоднюю ночь

Общественный транспорт Северной столицы будет работать в новогоднюю ночь. Об этом на церемонии зажжения ёлки на Дворцовой площади заявил губернатор города Александр Беглов.

Об этом 20 декабря сообщает портал 78.ru.

Обязательно транспорт будет работать в ночное время, мы сейчас принимаем это решение. Можно будет погулять и на Дворцовой, и на других площадях нашего города, — заявил Беглов.

По словам губернатора, такое решение связано с большим количеством мероприятий, запланированных на торжество.

Школьники начальных классов будут смотреть их в онлайн-режиме, для них это тоже будет праздник. Для жителей города будут работать ярмарки, катки, можно будет прогуляться, посмотреть город, выпить горячего чая, съесть блины, — рассказал Беглов.