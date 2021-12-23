В Ленобласти продлили действие сертификата о перенесенном COVID-19

В Ленобласти в covid-постановление внесены некоторые изменения в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава.

Теперь сертификаты о перенесенном COVID-19 и QR-код для переболевших действуют не шесть месяцев, а год. Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня, 23 декабря.

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Напомним, Ленобласть не собирается вводить QR-коды для посещения торговых центров. Тем временем в Петербурге введение QR-кодов отложили до 2 января.