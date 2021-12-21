В Ленобласти ослабили коронавирусные ограничения

В «антиковидное» постановление Ленинградской области внесены изменения. Благодаря им кафе и рестораны в новогоднюю ночь поработают чуть подольше.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, во вторник, 21 декабря, в регионе начали действовать новые правки «антиковидного» постановления. Документ подписал глава Ленобласти Александр Дрозденко. Также перечень изменений был опубликован в официальном Instagram-аккаунте Комитета самоуправления Ленобласти.

Публикуем изменения в ограничительных мерах в 47-м регионе:

родители, предъявив QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест, проведенный за 48 часов, смогут посетить утренники в детских садах и школах; кафе и ресторанам, имеющим ковид-паспорта, разрешено работать в новогоднюю и рождественскую ночь до 2:00, посетители должны иметь те же QR-коды; определен порядок работы детских оздоровительных лагерей до 1 марта 2022 года.

