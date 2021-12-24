За сутки спасатели Ленобласти оказали помощь пострадавшим в трех ДТП

Сегодня, 24 декабря, спасатели Ленобласти три раза привлекались для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и ликвидации их последствий.

Так, на 589 км трассы М-11 произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей. В результате ДТП пострадал водитель легковушки, спасатели ПСО Тосно оказали помощь пострадавшему и передали сотрудникам скорой помощи.

Фото: аварийно-спасательная служба ЛО.

Также два ДТП произошли на трассе «Кола». Спасатели ПСО Лодейного Поля оказывали необходимую помощь пострадавшим.