Жителей Ленобласти предупредили о морозах до -23°C в выходные

В ГУ МЧС Ленобласти предупредили, что в выходные, 25 и 26 декабря, столбики термометров в регионе могут опуститься до -23°C.

В субботу к морозам прибавится сильный снег. На дорогах – гололедица, сложная обстановка. Морозно будет и в понедельник -27 декабря местами ожидается температура воздуха до -25°C. На дорогах гололедица.