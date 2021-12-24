Жителей Ленобласти предупредили о морозах до -23°C в выходные

Автор: Гузель Галимова
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В ГУ МЧС Ленобласти предупредили, что в выходные, 25 и 26 декабря, столбики термометров в регионе могут опуститься до -23°C.

В субботу к морозам прибавится сильный снег. На дорогах – гололедица, сложная обстановка. Морозно будет и в понедельник -27 декабря местами ожидается температура воздуха до -25°C. На дорогах гололедица.

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Жителей Ленобласти предупредили о морозах до -23°C в выходные предупреждение, морозы, Ленобласть, ГУ МЧС Ленобласти
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