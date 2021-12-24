Юная спортсменка по прыжкам в воду из Петербурга подает большие надежды

Ульяна Манаенкова из Петербурга совсем недавно удивила всех своим выступлением на Первенстве мира по прыжкам воду, а уже в субботу, 25 декабря, поборется за первенство на заключительном старте сезона на Кубок Санкт-Петербурга.

Буквально 4 года назад Ульяна Манаенкова перешла в прыжки в воду из синхронного плавания, делится спортивное радио Движение. И за этот короткий период уже добилась не мало успехов. Один из них — серебро на Первенстве мира в прыжках с 10-метровой вышки. На этом соревновании Ульяна всех поразила своим выступлением и намерена сделать это еще раз.

Так, в субботу, 25 декабря Ульяна выступит на заключительном старте сезона — Кубке Санкт-Петербурга, рассказывает тренер Ульяны — Светлана Иванова.