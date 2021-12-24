Юная спортсменка по прыжкам в воду из Петербурга подает большие надежды

Ульяна Манаенкова из Петербурга совсем недавно удивила всех своим выступлением на Первенстве мира по прыжкам воду, а уже в субботу, 25 декабря, поборется за первенство на заключительном старте сезона на Кубок Санкт-Петербурга.
Буквально 4 года назад Ульяна Манаенкова перешла в прыжки в воду из синхронного плавания, делится спортивное радио Движение. И за этот короткий период уже добилась не мало успехов. Один из них — серебро на Первенстве мира в прыжках с 10-метровой вышки. На этом соревновании Ульяна всех поразила своим выступлением и намерена сделать это еще раз.
Так, в субботу, 25 декабря Ульяна выступит на заключительном старте сезона — Кубке Санкт-Петербурга, рассказывает тренер Ульяны — Светлана Иванова.
«Мы с Ульяной обе из Санкт-Петербурга. Занимаемся в Детской юношеской спортивной школе «Невская волна», где есть отличные занятия для тренировок. Ульяна относительно недавно прыгает. И она смогла выйти на такой уровень, который, обычно достигают за 7 лет упорных тренировок. Она в нашем виде спорта всего 4 года и ей всего 15 лет. Я думаю, что у неё может быть хорошее спортивное будущее при условии такого же отношения к тренировочному процессу. С ней общаться очень приятно, она делает всё, что ты от неё требуешь. Её отличает огромное трудолюбие и трудоспособность, ответственность. У неё очень красивая линия входа, гасящий вход без брызг, который дан от природы. Сейчас мы готовимся к Кубку Санкт-Петербурга. А уже в феврале выступим на взрослых стартах — Кубке России», — рассказала в интервью спортивному радио Движение тренер юной спортсменки Светлана Иванова