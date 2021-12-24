«Заплатили, чтобы постоять»: на платной трассе под Петербургом произошел транспортный коллапс-фото

Водители жалуются на серьезный затор на трассе М-11 в сторону Петербурга. Всему виной очередное массовое ДТП.

Кадры с места происшествия прислал очевидец вечером, 24 декабря. Как пишет водитель, движение затруднено на подъезде к Санкт-Петербургу на трассе М-11.

Пробка на М-11. 100 км (осталось) до Питера. Стоим уже 3 часа, — жалуется автор фото.

Судя по кадрам, на кадрах удалось запечатлеть два ДТП. В одно из них попали три легковых автомобиля и одна фура. Информация о пострадавших пока не поступала.