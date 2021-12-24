Видео: спасателей на квартирный пожар в Мурино пришлось вызывать очевидцу

Жительница Мурино поделилась видео возгорания в квартире на Воронцовском бульваре. Ее неравнодушие позволило избежать куда больших последствий.

Видео опубликовали в группе Девяткино LIVE | Мурино вечером, 24 декабря. Судя по кадрам, возгорание произошло в квартире на 9-м этаже и на момент записи видео экстренных служб на месте не было.

Кроме того, на видео попал фрагмент разговора неизвестной женщины со спасателями и, судя по всему, о происшествии еще никто в службы не сообщал. Причины возгорания в квартире неизвестны. Также нет информации о пострадавших в пожаре.