Александр Дрозденко проведет заключительную в 2021 году «прямую линию»

Последняя в этом году «прямая линия» с губернатором 47-го региона пройдет в понедельник, 27 декабря.

Рассказать главе Ленобласти о наболевшем жители региона смогут в течение часа с 16:00 до 17:00. Вместе с Александром Дрозденко в режиме видеоконференции на звонки жителей Ленобласти традиционно будут отвечать и главы районных администраций.

Дозвониться до Александра Дрозденко можно будет по номер 006 со стационарного телефона, и платным звонком по номеру +7(81361) 315-01.