ПФР рассказал, кто имеет право на 25-процентную прибавку к пенсии

Пенсионный Фонд России напомнил россиянам об возможности получения 25-процентной прибавки к пенсиям. Правда, соблюсти такие условия многим жителям страны будет сложно.

Как передает РИА Новости 25 декабря, жители российских сел могут рассчитывать на прибавку к пенсии. При этом, перерасчет происходит автоматически.

Так, право на солидную надбавку предоставляют при соблюдении трех условий: проживание в селах, рабочий стаж не меньше 30 лет в сельском хозяйстве, а также отсутствие оплачиваемой работы на данный момент времени.

При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхоз предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.