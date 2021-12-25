Доктор Мясников объяснил низкую смертность от омикрон — штамма

Популярный телеведущий и доктор связывает низкую смертность на Западе от нового штамма Covid-19 с высоким уровнем вакцинации.

Как пишет доктор в своем Telegram-канале, низкие показатели смертности от «омикрона» в западных странах объясняются высоким уровнем вакцинации населения. Мясников сравнил последние данные по числу летальных исходов из-за коронавируса в ряде стран. За основу были взяты данные по числу смертей во Франции, США, Великобритании и Израиле.

Кажется, что «омикрон» правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации, – заключил телеведущий.

Как добавил Александр Мясников в указанных государствах число привитых граждан достигает 60-70% населения.