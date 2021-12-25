Врачи дали совет как прийти в себя после новогоднего застолья

Врачи рекомендуют выпить с утра бульона, отоспаться и прогуляться на свежем воздухе. Также не стоит пренебрегать фруктами и овощами. Такие рекомендации дают эксперты, опрошенные порталом РИА Новости.

Чтобы не страдать от похмелья в первое новогоднее утро, медики советуют пить бульон, супы и кисломолочные продукты — они помогут справиться с интоксикацией. При этом, врачи предостерегают россиян от «опохмела» — пить алкоголь в оздоровительных целях с самого утра сделает только хуже.

Также медики не советуют залеживаться в кровати:

Спать «до упора» я не советую. Проспав первый день нового года, можно очень легко сбить режим, и есть риск проспать все каникулы. В результате вы вернетесь после праздников на работу вялыми, не отдохнувшими и долго будете восстанавливаться, — отметил один из экспертов.