Все, что вы хотели знать о мандаринах: польза и вред, как выбрать, чем отличаются сорта

Как вы, возможно, заметили, у нас тут Новый год скоро. Поэтому ловите самую полезную новогоднюю публикацию – о мандаринках.

Из нее вы узнаете о том, о чем боитесь спросить даже сами себя: полезны мандарины или нет, есть ли у них противопоказания, сколько можно съесть и как выбрать сладкие. А еще – чем отличаются абхазские, турецкие, китайские, израильские и марокканские фрукты.

Полезны или нет мандарины

Ну, смотрите. Они поддерживают общий жизненный тонус организма, снижают риск развития многих заболеваний. Делают они это за счет: укрепления иммунитета, противовоспалительного действия, улучшения пищеварительных процессов, снижения артериального давления и холестерина.

Две мандарины удовлетворяют суточную потребность организма в витамине С. Также в состав входит витамин А, фолиевая кислота, витамины группы В, D, Е, РР, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо. Косточки тоже можно есть. В них содержаться витамины А, Е и К, антиоксидантные вещества.

Но есть и что-то вроде противопоказаний. Рекомендуется исключить эти фрукты из рациона, если есть:

индивидуальная непереносимость;

энтерит, колит, гастрит, язвы и двенадцатиперстной кишки;

аллергия на цитрусовые;

кариес или иные зубные болезни;

ожирение;

заболевания почек.

Калорийность – 40-60 ккал на 100 грамм. Один мандарин весит от 80 до 150 грамм. До двух мандаринок в день можно даже во время похудения.

Сколько можно есть и кому

Норма потребления зависит от возраста и индивидуальных особенностей организма. Взрослый здоровый человек может съедать до семи в день, но не более двух штук за раз. Люди с лишним весом или гастритом – не более двух в сутки.

Детям до трех лет мандарины не рекомендуются – возможны аллергические реакции. Детям старше – не более трех-четырех штук в сутки.

Чем отливаются разные сорта друг от друга

Абхазские мандарины

Сладкие с легкой кислинкой. Плотная кожура легко снимается. Диаметром 5-10 см. Косточки могут отсутствовать, это нормально. Под их видом часто продают турецкие и китайские фрукты. Отличить абхазские можно по приятному и насыщенному аромату.

Турецкие мандарины

Кожура желтая, плохо очищается или отделяется вместе с мякотью. На вкус кисло-сладкие, часто безвкусные. Внутри много косточек. В большинстве случаев это самый дешевый сорт.

Китайские мандарины

Сладкие, но без особого аромата. Тонкая кожура легко очищается. Часто именно их продают под видом абхазских.

Израильские мандарины

Среднего размера. Кожура желтого цвета, сложно очищается. Сладкие и сочные, без косточек.

Марокканские мандарины

Сочные, сладкие. Кожура оранжевого цвета, легко чистится. Косточки присутствуют в маленьком количестве. Часто содержат соответствующую наклейку.

Как выбрать и хранить сладкие мандарины

Если нет возможности попробовать на вкус, обратите внимание на внешний вид. Сладкие и спелые мандаринки покрыты пористой кожурой, которая легко очищается.

На ощупь можно почувствовать, что кожура неплотно прилегает к фрукту. Это потому что между ней и мякотью сохраняется маленький зазор. При этом кожура должна быть непременно цельная, без надрывов, размягчений, без плесневых прожилок.

Хранятся мандарины около 10 дней. Можно и при комнатной температуре. Для сохранения свежести лучше убрать в холодильник.