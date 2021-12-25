В Ленобласти в очередной раз наблюдали необычное природное явление

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец делится кадрами светового столба, переливающегося всеми цветами радуги. Захватывающие снимки сделали в городе Никольское.

Кадры необычной вертикальной радуги опубликовали в группе Никольское.NET — группа города Никольское днем, 25 декабря.

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Фото: Никольское.NET — группа города Никольское
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Фото: Никольское.NET — группа города Никольское

Подобное явление постоянно фиксируется на территории Ленобласти. Так, в начале декабря солнечный столб озарил Петербург и Ленобласть на закате дня.

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25.12.2021 940
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