Мигранта-насильника, дважды надругавшегося над 10-летней девочкой, задержали в Мурино

С сообщением в полицию обратилась мама пострадавшей девочки. Два эпизода насилия произошли с разницей в неделю.

Как сообщал ЛенТВ24, 34-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что у одного из домов по улице Шувалова в Мурино её 10-летнюю дочь дважды изнасиловал неизвестный.

Первый раз приезжий надругался над ребенком 15 декабря, второй — во вторник, 21 декабря. Девочка смогла описать полиции мужчину: с бородой, лет 25-30, волосы и глаза темные, речь с акцентом.

Уже во вторник, 21 декабря, правоохранители задержали неработающего 25-летнего гражданина Азербайджана. На территории России он находился нелегально.