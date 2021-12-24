Соседи жалуются на квартиру в Каменке, где девочка просидела с мертвой мамой несколько дней

Соседей беспокоит ныне пустующая квартира в Каменке, где 4-летняя девочка осталась наедине с трупом собственной матери.

Об этом пишет Мойка78 в пятницу, 24 декабря. По словам соседей, в квартире остались животные, горы мусора и газ. Само жилище не заперто и приезда каких-либо родственников погибшей, жильцы дома не ждут.

Напомним, о резонансном случае стало известно ранее. В одной из квартир в Каменке Выборгского района Ленобласти обнаружили маленькую девочку, которая жила три-четыре дня с мертвой мамой. Позже мы публиковали кадры из квартиры, где произошла трагедия.

По последней информации, ребенка собирались забрать родственники.