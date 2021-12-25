Увеличенный маткапитал и выплаты на детей до 3 лет: что ждет россиян в следующем году

В уходящем году Госдума приняла много важных для страны законов. Некоторые из них вступят в силу уже в январе 2022 года. Публикуем 10 самых значимых законопроектов, которые должны улучить жизнь россиян.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о десяти важных законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года, передает РИА Новости.
Публикуем информативные карточки с краткой информацией по каждому законопроекту, которые начнут действовать в нашей стране уже совсем скоро.
Фото:https://t.me/vv_volodin
Фото:https://t.me/vv_volodin
Фото:https://t.me/vv_volodin
Фото:https://t.me/vv_volodin
Фото:https://t.me/vv_volodin
Фото:https://t.me/vv_volodin
Фото:https://t.me/vv_volodin
Фото:https://t.me/vv_volodin
Фото:https://t.me/vv_volodin
Фото:https://t.me/vv_volodin
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