Увеличенный маткапитал и выплаты на детей до 3 лет: что ждет россиян в следующем году

Автор: Анастасия Щербакова
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В уходящем году Госдума приняла много важных для страны законов. Некоторые из них вступят в силу уже в январе 2022 года. Публикуем 10 самых значимых законопроектов, которые должны улучить жизнь россиян.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о десяти важных законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года, передает РИА Новости.

Публикуем информативные карточки с краткой информацией по каждому законопроекту, которые начнут действовать в нашей стране уже совсем скоро.

Увеличенный маткапитал и выплаты на детей до 3 лет: что ждет россиян в следующем году Россия, новый закон, новый год, маткапитал, выплаты на детейФото:https://t.me/vv_volodin
Увеличенный маткапитал и выплаты на детей до 3 лет: что ждет россиян в следующем году Россия, новый закон, новый год, маткапитал, выплаты на детейФото:https://t.me/vv_volodin
Увеличенный маткапитал и выплаты на детей до 3 лет: что ждет россиян в следующем году Россия, новый закон, новый год, маткапитал, выплаты на детейФото:https://t.me/vv_volodin
Увеличенный маткапитал и выплаты на детей до 3 лет: что ждет россиян в следующем году Россия, новый закон, новый год, маткапитал, выплаты на детейФото:https://t.me/vv_volodin
Увеличенный маткапитал и выплаты на детей до 3 лет: что ждет россиян в следующем году Россия, новый закон, новый год, маткапитал, выплаты на детейФото:https://t.me/vv_volodin
Увеличенный маткапитал и выплаты на детей до 3 лет: что ждет россиян в следующем году Россия, новый закон, новый год, маткапитал, выплаты на детейФото:https://t.me/vv_volodin
Увеличенный маткапитал и выплаты на детей до 3 лет: что ждет россиян в следующем году Россия, новый закон, новый год, маткапитал, выплаты на детейФото:https://t.me/vv_volodin
Увеличенный маткапитал и выплаты на детей до 3 лет: что ждет россиян в следующем году Россия, новый закон, новый год, маткапитал, выплаты на детейФото:https://t.me/vv_volodin
Увеличенный маткапитал и выплаты на детей до 3 лет: что ждет россиян в следующем году Россия, новый закон, новый год, маткапитал, выплаты на детейФото:https://t.me/vv_volodin
Увеличенный маткапитал и выплаты на детей до 3 лет: что ждет россиян в следующем году Россия, новый закон, новый год, маткапитал, выплаты на детейФото:https://t.me/vv_volodin
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Увеличенный маткапитал и выплаты на детей до 3 лет: что ждет россиян в следующем году Россия, новый закон, новый год, маткапитал, выплаты на детей
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