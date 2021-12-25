Первая неделя Нового года в Петербурге обещает быть очень снежной

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус призвал жителей и гостей Северной столицы приготовиться к по-настоящему зимней погоде.

Как рассказали Невские Новости со ссылкой на Telegram-канал специалиста, первые дни января пройдут с обильными снегопадами.

На стыке годов пройдет очередной циклон, пока не очень понятно, каким образом он повлияет на погоду, но то, что погода будет облачная и будет довольно много снега, особенно 31 числа, это да. А вот в зависимости от того, где пройдет центр циклона, зависит, какой будет температура, пока не очень понятно, какой она будет, — рассказал Михаил Леус.

Он отметил, что 31 декабря ожидается от 0 до -2 градусов либо от -5 до -7. В ночь на 1 января температура будет ниже на 3-4 градуса, и до конца первой декады января, с большой вероятностью, будет ниже нормы — в ночные часы это от -9 до -14 градусов, а днем от -4 до -9 градусов мороза.

Следующая теплая волна придет в Северную столицу, скорее всего, во второй декаде января. Я бы местные власти призвал готовиться к снегопадам в последний день декабря, высока вероятность, что у нас будет очень снежный Новый год», — заключил Леус.