Небольшой снег, мороз и гололедица — погода в Ленобласти на 26 декабря

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: МЧС России Главное управление по Ленинградской области

Жителей региона в ближайшие сутки ожидает довольно морозная погода. Местами температура воздуха опустится до -27 градусов.

МЧС Ленобласти предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в в воскресенье, 26 декабря.

Так, на территории области установится облачная, с небольшими прояснениями погода. Ночью и днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег.

Ветер будет северного и северо-западного направления со скоростью 2-6 м/с ночью и   5-10 м/с днем.

Температура воздуха ночью составит от -13 до -18 гр., местами от -22 до -27 гр., днем от  -10…-15 гр., местами от -18 до -20 гр. На дорогах ожидается гололедица.

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