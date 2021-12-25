«Так начинается апокалипсис»: петербуржцы отметили странное поведение птиц

Огромная стая из сотен птиц пролетела над Петербургом минувшим вечером. Некоторые из пернатых даже бросались под колеса машин.

Видео странного поведения животных появилось в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 25 декабря. Массовый перелет чаек засняли у Большеохтинского моста минувшим вечером.

Судя по кадрам и характерным звукам, петербуржцев напугала огромная стая чаек, которая как единое целое двинулось в сторону Финского залива. Полагаем, что птицы возвращались с одного из мусорных полигонов под Петербургом. Чайки отличаются широтой своего рациона и не прочь покормиться на свалках мусора.