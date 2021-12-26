В Афганистане запретили слушать музыку в машинах

Автор: Сергей Агутин
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Министерство исламской ориентации движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) утвердило новые правила, согласно которым в Афганистане теперь нельзя слушать музыку в машинах.

Данное указание существует в письменном виде, его положения доведены до водителей. Помимо этого, теперь запрещено возить в машинах женщин без хиджаба.

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23.12.2021 175
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