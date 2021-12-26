Полугодовалый ребенок получил ожог 20% тела в Кингисеппском районе

По информации ivbg.ru, 25 декабря около 08:40 в приемный покой детской больницы из деревни Большое Куземкино Кингисеппского района доставлен мальчик, родившийся в марте 2021 года.

Врачи диагностировали у маленького пациента термические ожоги туловища, правого плеча и обоих бедер. Общая площадь поражения составляет около 20%. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

По словам родителей, их сын по неосторожности опрокинул на себя кружку с кипятком. Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.