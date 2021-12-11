Таксист убил пассажира 17 ударами ножа и ранил еще одного мужчину в Петербурге

По информации ivbg.ru, 10 декабря в 22.15 в полицию Московского района Санкт-Петербурга сообщили, что возле магазина по улице Ленсовета водитель автомобиля Hyundai Solaris несколько раз ударил мужчину ножом.

По словам очевидца, около дома № 34 по улице Ленсовета припарковалась иномарка. Из нее вышли двое мужчин, между которыми произошел конфликт. Водитель достал предмет, похожий на нож.

Конфликт продолжился в магазине, из которого потом вышел мужчина и сообщил о том, что его ранили ножом. С места происшествия госпитализировали двоих с ножевыми ранениями. У одного пострадавшего колото-резанная рана грудной клетки. Второй мужчина получил 17 ударов ножом и скончался в больнице.

Установлено, что агрессор – таксист. Его разыскивают.