Более 500 кг поддельной «молочки» нашли в гараже в Сертолово

Во Всеволожском районе Ленобласти экономическая полиция изъяла более полутоны молочного фальсификата на основе пальмового масла.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, незаконное производство было найдено в одном из гаражей на Березовой улице в Сертолово. Там изготавливали спреды, молочные, творожные и сметанные продукты на основе пальмового масла. При этом при продаже «молочка» позиционировалась как натуральные молочные фермерские продукты.

Продавали фальсификат у станций метро, во дворах жилых домов спальных районов Петербурга. Всего в гараже было изъято более 500 килограммов нелегальной и опасной молочной продукции.

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Четверо работников, трое мужчин и женщина, проживали здесь же, на втором этаже гаража. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол по статье «Нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов». Изъятая продукция направлена в Россельхознадзор для возбуждения дела.