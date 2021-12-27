Экономист Григорьева сообщила, что пенсионеры в декабре получат деньги за январь 2022 года

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева сообщила, что российских пенсионеров в декабре ожидают большие выплаты.
Пенсионный фонд напомнил, что пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат деньги за январь 2022-го, сообщила Григорьева.
Эксперт в беседе с «Праймом» пояснила, что это связано с предстоящими январскими праздниками.
Он добавила, что в российских регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. Точную информацию о сроках выплат можно узнать по контактным телефонам региональных ПФР, подчеркнула Григорьева.
Кроме того, в декабре индексировали фиксированные выплаты к страховой пенсий для достигших 80-летнего возраста граждан и тех, чья трудовая деятельность закончилась 90 дней назад.