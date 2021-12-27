Виноделы сообщили Мишустину о риске уничтожения вин на 15 млрд рублей

Отраслевые союзы и алкогольные компании подсчитали, что их бизнес может потерять товар на 15 миллиардов рублей. С 1 января 2022 года вступят в силу изменения классификации винодельческой продукции. Но в обороте курсируют сотни миллионов бутылок, оформленных по старым правилам. Они могут стать контрафактом.

Как стало известно газете «Коммерсант», бизнес обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой продлить действие моратория на изменение классификации вин еще на год. За это время предприниматели надеются распродать остатки. Письмо подписали Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз производителей алкогольной продукции, Федерации рестораторов и отельеров, крупные производители вина.

Ранее сообщалось, что закон изменил определение «игристых вин (шампанского)». Компания Moet Hennessy, один из крупнейших мировых поставщиков этого напитка, приостанавливала поставки в Россию. Власти ввели упрощенный порядок переоформления деклараций и до 31 декабря уходящего года объявили мораторий.

Участники рынка назвали эту меру отсрочкой, и надеялись на появление отдельных поправок. Они должны были заполнить «правовые пробелы» в законе. Но их не приняли.